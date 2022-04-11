МВнР: Моряците от „Царевна“ са в добро здравословно състояние

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 31

17-те български моряци на борда на кораба „Царевна“, блокирани в Мариупол, са добре, потвърдиха за БНР от Министерството на външните работи.

От там уточняват, че сънародниците ни са в добро здравословно състояние и с тях се поддържа непрекъсната връзка.