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Сливен. Новини от източника. Последни новини

МВнР: Моряците от „Царевна“ са в добро здравословно състояние

11 април 2022 10:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 31
Украински войник на пристанището на Мариупол, 29 януари 2019 г.

17-те български моряци на борда на кораба „Царевна“, блокирани в Мариупол, са добре, потвърдиха за БНР от Министерството на външните работи.

От там уточняват, че сънародниците ни са в добро здравословно състояние и с тях се поддържа непрекъсната връзка.

Източник: БНР
Снимка: ЕПА/БГНЕС

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