Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 11.04.2022 г.

11 април 2022 10:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 24
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 11.04.2022 г.

 

Служители от РУ-Ямбол са установили местен жител седнал зад волана след употреба на наркотични вещества. Вчера към 12:20 часа, на ул. „Ат.Кратунов“ е извършена проверка на лек автомобил „Ауди- А6”, управляван от 34-годишен мъж. При теста на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за метамфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишнаследваща »


 