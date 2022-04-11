Криминална хроника Ямбол - 11.04.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 24

Информационен бюлетин 11.04.2022 г.

Служители от РУ-Ямбол са установили местен жител седнал зад волана след употреба на наркотични вещества. Вчера към 12:20 часа, на ул. „Ат.Кратунов“ е извършена проверка на лек автомобил „Ауди- А6”, управляван от 34-годишен мъж. При теста на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за метамфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.