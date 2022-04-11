Прекъсване водоподаването в района на ул."Самуиловско шосе"

ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 11.04.2022г. от 10:30ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Самуиловско шосе".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.