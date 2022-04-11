РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА 2022 Г. ОБЛАСТЕН КРЪГ

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 20 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 12

Пролижено Ви представяме резултатите на учениците от VII - XII клас от олимпиадата по Математика 2022 г. - областен кръг!

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