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РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА 2022 Г. ОБЛАСТЕН КРЪГ

11 април 2022 16:47, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 20 минути, брой четения: 12
Олимпиада

Пролижено Ви представяме резултатите на учениците от VII - XII клас от олимпиадата по Математика 2022 г. - областен кръг!

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