България тегли нов дълг от половин милиард лева

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 23

На 11 април 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия 3,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.05.2025 година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,88%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 752,35 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,50. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 65 базисни точки, като на предходния аукцион за същата емисия, проведен през месец март 2022 г., спредът към германските федерални облигации беше в размер на 81 базисни точки.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха пенсионни фондове с 56,2%, следвани от банките – 33,58%, гаранционни фондове – 5,0%, застрахователните дружества – 1,1%, инвестиционни посредници – 0,12%, и други инвеститори – 4,0%.