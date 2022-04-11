С взривяваща комедия Сатиричен театър пристига в Сливен!

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Експанзивна, бурна, комична, постановката е чудесно забавление за всяка вечер. Животът е кратък и удоволствията са малко в тези пандемични години и не се взимайте на сериозно, и не гледайте сериозно…ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ! Това е посланието, което изпраща тази пиеса, в която всеки може да припознае някой от своето обкръжение!В комедията ще припознаете хора и ситуации от реалния живот.

Билети на касата НА ЗАЛА „СЛИВЕН” , тел.:0895 300 370 .

Работно време: от 10:00ч. до 13:00ч. и от 15:00ч. до 17:00ч.