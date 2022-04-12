Прекъсване водоподаването на част от кв.Ново село

ВиК-Сливен преди 46 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 30

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, на 12.04.2022 г. -

/вторник/, до 15:00 часа, ще бъде прекъснато вододоподаването на южната част на квартал "Ново село "При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.