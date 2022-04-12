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Нарушено водоподаванане на част от община Нова Загора

12 април 2022 08:39, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 40 минути, брой четения: 28

Днес 12.04 /вторник/ поради авария на главен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в следните места от общ. Нова Загора - с. Стоил Войвода, с. Езеро, с. Загорци, с.Богданово, с. Любенец, с. Любенова махала, с. Млекарево, с. Бял Кладенец и с. Радецки. Водоподаването ще бъде въстановено след отстраняване на аварията.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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