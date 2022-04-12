Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 12.04.2022 г.

Туида Нюз преди 38 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 34

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 11.04.2022 г. до 06,00 часа на 12.04.2022 г.

Сливен: Криминалисти работят по два сигнала за взломни кражби от части имоти в град Сливен, заявени на 11 април. Около 22,30 часа неизвестен извършител е проникнал в апартамент в сливенския квартал „Младост“ и е извършил кражба на телевизор „Самсунг“. Нанесената щета е в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство.

През нощта на 10 срещу 11 април неизвестен извършител е проникнал в апартамент в центъра на град Сливен. Извършена е кражба на телевизор, смарт часовник и мобилен телефон. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: В РУ-Нова Загора е образувано бързо производство за управление на нерегистрирано МПС. Проверката е извършена на 11 април в 14,50 часа в Нова Загора. Спрян е за проверка товарен автомобил „Форд Транзит“ без регистрационни табели, управляван от водач на 50 години от град Нова Загора.