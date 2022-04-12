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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Криминална хроника Сливен - 12.04.2022 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН: За времето от 06:00 часа на 11.04.2022 г. до 06:00 часа на 12.04.2022 г.
Сливен: Криминалисти работят по два сигнала за взломни кражби от части имоти в град Сливен, заявени на 11 април. Около 22:30 часа неизвестен извършител е проникнал в апартамент в сливенския квартал „Младост“ и е извършил кражба на телевизор „Самсунг“. Нанесената щета е в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство.
През нощта на 10 срещу 11 април неизвестен извършител е проникнал в апартамент в центъра на град Сливен. Извършена е кражба на телевизор, смарт часовник и мобилен телефон. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.
Нова Загора: В РУ-Нова Загора е образувано бързо производство за управление на нерегистрирано МПС. Проверката е извършена на 11 април в 14:50 часа в Нова Загора. Спрян е за проверка товарен автомобил „Форд Транзит“ без регистрационни табели, управляван от водач на 50 години от град Нова Загора.
ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков