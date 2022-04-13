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"ЗАЕДНО ДА ОПАЗИМ ГОРАТА"

13 април 2022 10:18, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 19
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По повод Седмицата на гората учениците от СУ "Йордан Йовков" - Сливен се включиха в конкурса за ученическо творчество "Заедно да опазим гората", организиран от ДПП "Сините камъни".

Никол Красимирова от ІV а клас се класира на ІII място във втора възрастова група, категория "Рисунка".

Благодарим на Никол и всички ученици, които се включиха в инициативата, показаха творческо въображение и талант, любов и отношение към природата.

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