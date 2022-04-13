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Съобщение по повод ВиК аварии на територията на Община Нова Загора
Във връзка с прекъсването на водоподаването към селата Стоил Войвода, Езерово, Загорци, Богданово, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Бял Кладенец и Радецки, „ВиК-Сливен“ ООД уведомява , че аварийните екипи не са спирали работа по възстановяването на водоподаването към населението.
Повредата е отстранена на 11 април 2022г. след което е започнато възстановяване на водоподаването. С цел избягване на други аварии това става поетапно и пълненето на системата става бавно. Дежурните екипи на дружеството работят по всяко едно отклонение за да регулират налягането на водоподаването .
До края на деня тя ще достигне до най-високите точки .
„ВиК-Сливен“ ООД се извинява на своите потребители за създалото се неудобство.
С уважение,
Екипът на „ВиК-Сливен“ ООД