Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Тази година Благодатният огън няма да бъде пренесен до България
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 минути, брой четения: 28
На предстоящия Великден Благодатният огън няма да бъде пренесен до България.
Това става ясно от решение на Св. Синод представител на българската православна църква да не пътува до Йерусалим на Велика Събота.
Изтъкнатата причина са неблагоприятни обстоятелства.
От Светия Синод допълват, че Благодатен огън, съхраняван от миналата година, ще може да бъде получен от синодалния параклис "Св. цар Борис-Михаил" след 14:00 часа на Велика Събота, която тази година е на 23 април.
Източник: БНР
Снимка: БГНЕС