Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Тази година Благодатният огън няма да бъде пренесен до България

13 април 2022 20:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 минути, брой четения: 28
Благодатен огън

На предстоящия Великден Благодатният огън няма да бъде пренесен до България.

Това става ясно от решение на Св. Синод представител на българската православна църква да не пътува до Йерусалим на Велика Събота.

Изтъкнатата причина са неблагоприятни обстоятелства.

От Светия Синод допълват, че Благодатен огън, съхраняван от миналата година, ще може да бъде получен от синодалния параклис "Св. цар Борис-Михаил" след 14:00 часа на Велика Събота, която тази година е на 23 април.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

« предишна


 