Тази година Благодатният огън няма да бъде пренесен до България

Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 5 минути, брой четения: 28

На предстоящия Великден Благодатният огън няма да бъде пренесен до България.

Това става ясно от решение на Св. Синод представител на българската православна църква да не пътува до Йерусалим на Велика Събота.

Изтъкнатата причина са неблагоприятни обстоятелства.

От Светия Синод допълват, че Благодатен огън, съхраняван от миналата година, ще може да бъде получен от синодалния параклис "Св. цар Борис-Михаил" след 14:00 часа на Велика Събота, която тази година е на 23 април.