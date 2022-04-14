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Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 14.04.2022 г.

14 април 2022 10:02, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 25 минути, брой четения: 24
ОД МВР - Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 13.04.2022 г. до 06,00 часа на 14.04.2022 г.

 

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.

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