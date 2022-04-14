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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Сливен - 14.04.2022 г.

14 април 2022 10:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 26
Полиция Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН: За времето от 06:00 часа на 13.04.2022 г. до 06:00 часа на 14.04.2022 г.

 

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.

ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков

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