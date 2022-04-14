Криминална хроника Сливен - 14.04.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 26

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН: За времето от 06:00 часа на 13.04.2022 г. до 06:00 часа на 14.04.2022 г.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.