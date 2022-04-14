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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пиян шофьор на камион удари с юмрук полицай на АМ „Марица“ след опит за проверка

14 април 2022 11:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53
Полицай

Употребил алкохол шофьор, посегнал на полицай е задържан тази нощ на автомагистрала „Марица“, съобщиха от полицията.

Минути след полунощ, служител на паркинг „Капитан Андреево“ е подал сигнал, че е възникнал спор между него и шофьор на паркирал камион.

На място е изпратен намиращият се на магистралата полицейски екип. При опит да извършат проверка на арогантно държащият се 47-годишният водач.

Той нанесъл удар с юмрук в главата на проверяващият го старши полицай. Последвало е задържането му по образуваното бързо производство.

След тест с техническо средство, е отчетено 1,48 промила алкохол в издишания въздух.

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