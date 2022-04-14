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Пиян шофьор на камион удари с юмрук полицай на АМ „Марица“ след опит за проверка
Употребил алкохол шофьор, посегнал на полицай е задържан тази нощ на автомагистрала „Марица“, съобщиха от полицията.
Минути след полунощ, служител на паркинг „Капитан Андреево“ е подал сигнал, че е възникнал спор между него и шофьор на паркирал камион.
На място е изпратен намиращият се на магистралата полицейски екип. При опит да извършат проверка на арогантно държащият се 47-годишният водач.
Той нанесъл удар с юмрук в главата на проверяващият го старши полицай. Последвало е задържането му по образуваното бързо производство.
След тест с техническо средство, е отчетено 1,48 промила алкохол в издишания въздух.
Източник: https://dariknews.bg/regioni/haskovo/sled-opit-za-proverka-piian-shofior-na-kamion-udari-s-iumruk-policaj-na-am-marica-2307287
Снимка: Станимир Петков