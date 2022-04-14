Пиян шофьор на камион удари с юмрук полицай на АМ „Марица“ след опит за проверка

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 53

Употребил алкохол шофьор, посегнал на полицай е задържан тази нощ на автомагистрала „Марица“, съобщиха от полицията.

Минути след полунощ, служител на паркинг „Капитан Андреево“ е подал сигнал, че е възникнал спор между него и шофьор на паркирал камион.

На място е изпратен намиращият се на магистралата полицейски екип. При опит да извършат проверка на арогантно държащият се 47-годишният водач.

Той нанесъл удар с юмрук в главата на проверяващият го старши полицай. Последвало е задържането му по образуваното бързо производство.

След тест с техническо средство, е отчетено 1,48 промила алкохол в издишания въздух.