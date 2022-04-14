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Съобщение за авария

14 април 2022 12:08, Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 25 минути, брой четения: 24
avariq14042022

Уважаеми клиенти,

Поради авария ще бъде спряно топлоподаването към ул. Иречек, ул. Верила, ул. М.Чайковкси и ул. Антон Пану от 13.00ч до 19.00ч.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

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