Съобщение за авария

Топлофикация-Сливен преди 9 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 8

Уважаеми клиенти,

Поради авария ще бъде прекъснато топлоподаването към ул.Лъдженска №2 и №4 , ул.Славянска №5 от 15.00ч днес до 15.00ч. на 15.04.2022г.

Ръководството се извинява за неудобството!