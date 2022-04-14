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Топлофикация-Сливен преди 45 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 18

Уведомяваме всички клиенти, засегнати от спиране на топлоподаването към ул. Иречек, ул. Верила, ул. М.Чайковски, ул. Антон Пану, ул. Лъдженска и ул. Славянска , че авариите са отстранени и топлоподаването e възстановено.