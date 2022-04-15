Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор"

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 19

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни дейности (петък) 15.04.2022г. от 09:00ч. до 13:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в част от кв . "Клуцохор" в района на ул."Баба Тонка" и ул."Радецки " .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.