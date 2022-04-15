Прекъсване водоподаването на с.Ковачите

ВиК-Сливен преди 45 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (петък) 15.04.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Ковачите от 09:30ч. до 16:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.