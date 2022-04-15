Започва VIII пролетен футболен турнир в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 40

След двугодишно прекъсване, днес стартира VIII пролетен футболен турнир по програма на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Сливен. Турнирът продължава на 16 и 17 април, като участие в него ще вземат 11 училища от град Сливен, град Кермен и селата в община Сливен. Във всеки един от дните ще бъдат определени финалистите от групите, които ще премерят сили на финала на 21 април 2022 г. За класиралите се от първо до четвърто място, наградите са, както следва - 300, 200, 100 и 50 лв.

Община Сливен и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните използват възможността да пожелаят успех на участниците и изразяват благодарност към ръководителите на отборите.