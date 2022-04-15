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Криминална хроника Ямбол - 15.04.2022 г.

15 април 2022 14:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 22
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 15.04.2022 г.

 

В РУ-Елхово е образувано досъдебно производство за кражба на гориво от частен имот в село Лесово. По данни на собственика посегателството е извършено в периода от началото на месец март до 6 април т.г., като след повреждане на брава на врата е проникнато в селскостопанска постройка и са отнети около 120 литра бензин. Разследването по случая продължава.

В РУ-Стралджа е образувано досъдебно производство за управление на МПС след употреба на алкохол. На 14 април, около 13:05 часа, в град Стралджа е извършена проверка на лек автомобил „Фолксваген голф“, управляван от 45-годишен местен жител. При пробата на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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