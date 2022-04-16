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Бойко Борисов: В момента има политически рекет

16 април 2022 12:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 42
Бойко Борисов

"В момента има политически рекет. И не го казвам аз, казват го хората от трибуната. И няма значение дали те рекетират с автомат или с Асен Василев. Все е рекет. В същото време рекетът се извършва от мафията. И коя е мафията в случая?", попита лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е на среща със симпатизанти в Добрич

"Няма по-лошо от тъп и упорит човек. Това е най-голямата щета", заяви той.

"Вчера слушах какво говориха на учредяването на новата политическа партия „Продължаваме промяната“. Вчера слушам Асен Василев казва, че са били обули гумени ботуши и с лопати, кирки, багери са тръгнали да изчистят България. Вие за една година една плочка не сте сложили. Кое изринахте? Защо не дойдат да изрина булевардите, водния цикъл, санираните блокове? Да покажат какво изриват. По пътищата – там, където сме оставили фрезовано, за да асфалтираме, така си стои. Аз преброих над 3 000 дупки от София до Добрич", посочи Борисов.

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