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Клуб "Хартиена магия"

17 април 2022 10:05, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 18 минути, брой четения: 8
Клуб "Хартиена магия"

Цветница е.

Учениците от клуб "Хартиена магия" и г-жа Мери Божкова изработиха цветни апликации с пожелание за здраве и берекет, за радост и благоденствие.

Честит празник!

Снимки

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