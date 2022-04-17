Клуб "Хартиена магия"

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 18 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 8

Цветница е.

Учениците от клуб "Хартиена магия" и г-жа Мери Божкова изработиха цветни апликации с пожелание за здраве и берекет, за радост и благоденствие.

Честит празник!

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