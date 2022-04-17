Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер в Гърция

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 33

Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер е било регистрирано вчера вечерта в Гърция, предаде гръцката агенция АНА-МПА.

Земният трус е засечен в 20:00 ч. на 46 километра западно от остров Китира в Южна Гърция. Епицентърът на земетресението е бил на 248 киломера югозападно от столицата на Гърция Атина, съобщават от Геодинамичния институт към Националната обсерватория.

Няма данни за пострадали и щети.