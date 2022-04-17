Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер в Гърция

17 април 2022 16:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 33
Земетресение

Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер е било регистрирано вчера вечерта в Гърция, предаде гръцката агенция АНА-МПА.

Земният трус е засечен в 20:00 ч. на 46 километра западно от остров Китира в Южна Гърция. Епицентърът на земетресението е бил на 248 киломера югозападно от столицата на Гърция Атина, съобщават от Геодинамичния институт към Националната обсерватория.

Няма данни за пострадали и щети.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

« предишна


 