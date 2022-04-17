Нарушено водоподаването в с.Гергевец с.Самуилово с.Крушаре

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт EVIN България днес(Неделя) 17.04.2022г. ще бъде нарушено водоподаването на с.Гергевец с.Самуилово и с.Крушаре от 20.00ч до отстраняване на авария

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.