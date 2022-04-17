Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаването в с.Гергевец с.Самуилово с.Крушаре

17 април 2022 20:11, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт EVIN България днес(Неделя) 17.04.2022г. ще бъде нарушено водоподаването на с.Гергевец с.Самуилово и с.Крушаре от 20.00ч до отстраняване на авария

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишна


 