Прекъснато водоподаването в с.Гергевец с.Самуилово с.Крушаре

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 8 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради

авария в електропреносната мрежа днес /понеделник/

18.04.2022 г. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Гергевец с.Самуилово и с.Крушаре до отстраняване на аварията .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.