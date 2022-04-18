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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъснато водоподаването в с.Гергевец с.Самуилово с.Крушаре

18 април 2022 07:40, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради

авария в електропреносната мрежа днес /понеделник/

18.04.2022 г. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Гергевец с.Самуилово и с.Крушаре до отстраняване на аварията .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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