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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 18.04.2022 г., понеделник
По случай Европейската седмица в България /5-17 май/ и Европейската година на младежта, съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси и информационната мрежа за младежи Евродеск, Младежки дом-Сливен организира конкурс за рисунка на тема "Европа в цвят".
Тазгодишният носител на приза „Цветен камертон” е Жаклин Костадинова от Бургас.
Ремонт и струпване на работници и тежка техника затруднява движението в района на Новоселския мост, непосредствено пред паметника на Панайот Хитов.
Нито едно престъпление не е имало за 3 денонощия от петък до понеделник сутринта в Сливенско.
В област Сливен няма затворени републикански пътища заради падналия сняг в планинските райони.
Сняг валя тази нощ на Карандила и в голяма част от Сливенския Балкан.
От днес, 18 април 2022 г., музейните обекти към РИМ – Сливен работят с актуализирани такси.