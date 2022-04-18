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Сливен, кратки вечерни новини, 18.04.2022 г., понеделник

18 април 2022 15:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 22 минути, брой четения: 36
Сливен

По случай Европейската седмица в България /5-17 май/ и Европейската година на младежта, съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси и информационната мрежа за младежи Евродеск, Младежки дом-Сливен организира конкурс за рисунка на тема "Европа в цвят".

Тазгодишният носител на приза „Цветен камертон” е Жаклин Костадинова от Бургас.

Ремонт и струпване на работници и тежка техника затруднява движението в района на Новоселския мост, непосредствено пред паметника на Панайот Хитов.

Нито едно престъпление не е имало за 3 денонощия от петък до понеделник сутринта в Сливенско.

В област Сливен няма затворени републикански пътища заради падналия сняг в планинските райони.

Сняг валя тази нощ на Карандила и в голяма част от Сливенския Балкан.

От днес, 18 април 2022 г., музейните обекти към РИМ – Сливен работят с актуализирани такси.

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