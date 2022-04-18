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Републиканско първенство в гр. Гоце Делчев по джудо

18 април 2022 13:39, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 13 минути, брой четения: 5
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На провелия се Републикански шампионат в гр. Гоце Делчев по джудо състезателите от СК "Хаджи Димитър" и възпитаници на Спортно училище "Димитър Рохов" се представиха много добре. С медали се завърнаха:

Елица Тодорова - 6а - 52кг. девойки мл.възраст - златен медал, Джулия Йорданова - 5а клас - 52кг., момчета и момичета, грабна среброто, а бронза отиде при Златомира Василева - 7б клас - 48кг. - девойки младша възраст - трето място.

Ивайло Иванов 6 клас, Валентин Георгиев - 6 клас са на 5 - то място юноши младша възраст.

Браво на спечелилите! Пожелаваме им попътен вятър и покоряване на нови върхове! Смело напред!

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