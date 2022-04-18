Лидерите на четирите управляващи формации се събират на Коалиционен съвет

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 43

Лидерите на четирите управляващи формации се събират на Коалиционен съвет тази вечер.

Срещата трябва да започне в 19:00 часа.

На нея се очаква да бъдат обсъдени Планът за възстановяване и устойчивост, енергийната политика и текущите проблеми между партньорите.