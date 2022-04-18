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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Лидерите на четирите управляващи формации се събират на Коалиционен съвет

18 април 2022 20:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 43
Лидерите на ДСБ Атанас Атанасов, на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и Асен Василев и на БСП Корнелия Нинова по време на разговорите в парламента в четвъртък, 9 декември 2021 г.

Лидерите на четирите управляващи формации се събират на Коалиционен съвет тази вечер.

Срещата трябва да започне в 19:00 часа.

На нея се очаква да бъдат обсъдени Планът за възстановяване и устойчивост, енергийната политика и текущите проблеми между партньорите.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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