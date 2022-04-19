Участие в конкурс "Нарисувай любим приказен герой"

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 37 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 21

По случай Международния ден на детската книга учениците от 2. "в"клас взеха участие в конкурса “Нарисувай любим приказен герой”. Официален партньор на конкурса 30 години е ИК "Хермес". Децата с удоволствие нарисуваха обща картина с двама от любимите си герои Хензел и Гретел и получиха грамота за своето участие.

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