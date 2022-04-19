Прекъсване водоподаването на кв."Речица"

ВиК-Сливен преди 26 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 16

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по воден цикъл днес (вторник) 19.04.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 11:45ч. до 18:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.