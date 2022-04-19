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На Велики четвъртък пред Общината - работилница за боядисване на яйца за Възкресение Христово

19 април 2022 18:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 38
Сливен, боядисани яйца - снимката е илюстративна

Община Сливен кани жители и гости на града да се включат в работилница за боядисване на великденски яйца на 21 април – Велики четвъртък от 12:00 ч. Тя ще бъде позиционирана на площада пред сградата на Общината. Екип от специалисти от Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, Национален музей на текстилната индустрия, Художествена галерия „Димитър Добрович“, Късноантична и средновековна крепост „Туида“, Профилирана гимназия по хотелиерство и туризъм „Акд. Неделчо Неделчев“, Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс – Сливен и Младежки дом – Сливен, ще показват различни техники на боядисване, украсяване и аранжиране. Яйцата са осигурени от Община Сливен.

Снимка: Станимир Петков

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