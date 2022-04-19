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В УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА

19 април 2022 20:58, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 22 минути, брой четения: 15
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Али Баба; Ян Бибиян; Бойчо Огнянов; чудовища и злодеи; митични същества …. Какво е общото между всички тях и още много други? Ами да, срещали сме ги в любимите книги! Интересно е да си с книга в ръце, тя разпалва въображението – кара те да се смееш, да тъгуваш, да размишляваш, дори да се страхуваш. Това споделиха днес шестокласниците на среща – разговор в библиотеката. И плануваха лято с нови и още по-интересни книги.

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