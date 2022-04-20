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Радев ще се срещне с министъра на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба

20 април 2022 08:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 32
Президентът Румен Радев

Президентът Румен Радев ще проведе среща с министъра на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба, който е на посещение в България, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Срещата ще се състои от 09:15 часа на „Дондуков“ 2.

Дмитро Кулеба пристигна на 18 април в България с автомобил през Румъния. Той вече проведе срещи с българския външен министър Теодора Генчовска и с министър-председателя Кирил Петков.

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