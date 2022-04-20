Прекъсване водоподаването на част от кв.''Ново село''

ВиК-Сливен преди 42 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по воден цикъл днес 20.04.2022г.(сряда) 09.30ч. до 10.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село" - в района ул.''Карандила'' ул.''Пейо Яворов'' .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.