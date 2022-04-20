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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в част от кв.''Клуцохор''

20 април 2022 09:09, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по воден цикъл днес 20.04.2022г.(сряда) 09.30ч. до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - в района ул.''Тертер'' .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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