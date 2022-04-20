Прекъсване водоподаването в кв.''Даме Груев''

ВиК-Сливен преди 49 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 20.04.2022г.(сряда) 10.30ч. до 14.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Даме Груев" - в района западна част .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.