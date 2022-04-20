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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с.Тополчане

20 април 2022 10:40, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 14

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Сряда) 20.04.2022г. е прекъснато водоподаването на с.Тополчане. от 11.00ч. до 15:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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