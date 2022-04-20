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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 20.04.2022
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
112 01.2.2022 21.4.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно
113 01.2.2022 21.4.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
211 21.2.2022 21.4.2022 10 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен средно/основно
248 02.3.2022 21.4.2022 2 АРМАТУРИСТ Сливен средно/основно
249 02.3.2022 21.4.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен средно/основно
307 17.3.2022 29.4.2022 3 ШОФЬОР ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно
310 17.3.2022 29.4.2022 2 ВОДАЧ МОТОКАР Сливен средно
323 21.3.2022 21.4.2022 2 МАШИНЕН ИНЖЕНЕР Сливен висше английски език Auto CAD
324 21.3.2022 21.4.2022 1 ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОНИКА Сливен висше английски език Auto CAD
325 21.3.2022 21.4.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно
335 22.3.2022 29.4.2022 2 ГОТВАЧ Созопол средно
336 22.3.2022 29.4.2022 2 ПОМ.ГОТВАЧ Созопол средно
337 23.3.2022 29.4.2022 5 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен основно
338 23.3.2022 29.4.2022 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ Сливен средно/висше
339 23.3.2022 29.4.2022 1 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Сливен средно
340 23.3.2022 21.4.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно
349 25.3.2022 29.4.2022 2 ФОРМОВЧИК Сунгуларе средно
350 25.3.2022 29.4.2022 2 ЛЕЯР Сунгуларе средно
355 28.3.2022 21.4.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ Сливен средно/основно
359 29.3.2022 29.4.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
374 30.3.2022 29.4.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен средно/основно
375 30.3.2022 29.4.2022 2 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА Сливен средно
384 01.4.2022 27.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
385 01.4.2022 27.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
386 01.4.2022 27.5.2022 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
387 01.4.2022 02.5.2022 2 КОЗМЕТИК Сливен средно
390 01.4.2022 06.5.2022 2 ЗАВАРЧИК с. Тенево средно
395 04.4.2022 21.4.2022 1 ОРГАНИЗАТОР Сливен висше офис пакет
397 04.4.2022 29.4.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
398 04.4.2022 29.4.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно
406 05.4.2022 29.4.2022 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА Сливен висше
407 05.4.2022 29.4.2022 6 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
409 06.4.2022 29.4.2022 10 КОМПЛЕКТОВАЧ Сливен средно
411 07.4.2022 29.4.2022 2 МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ Сливен средно/основно
412 07.4.2022 29.4.2022 2 МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР Сливен средно
413 07.4.2022 29.4.2022 2 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно
423 08.4.2022 29.4.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
424 08.4.2022 30.5.2022 2 ФРИЗЬОР Слънчев бряг средно
425 11.4.2022 13.5.2022 2 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно
426 11.4.2022 13.5.2022 1 МАШИНИСТ ГРЕЙДЕР Сливен средно/основно
427 11.4.2022 13.5.2022 1 МАШИНИСТ БАГЕР Сливен средно/основно
429 10.4.2022 10.5.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСОВАНЕ Сливен средно
430 10.4.2022 10.5.2022 1 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР Сливен средно
435 13.4.2022 20.5.2022 3 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО Сливен средно
436 13.4.2022 20.5.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно
441 14.4.2022 09.5.2022 2 СЛАДКАР Сливен средно
442 14.4.2022 09.5.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно
443 14.4.2022 09.5.2022 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно
444 14.4.2022 09.5.2022 2 ПЕКАР Сливен средно
446 15.4.2022 21.4.2022 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ Трапоклово висше
447 15.4.2022 09.5.2022 5 РАБОТНИК ПОЛАГАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ Сливен основно
448 15.4.2022 06.5.2022 1 КАСИЕР Сливен средно
449 18.4.2022 18.5.2022 2 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ Сливен висше офис пакет
450 18.4.2022 18.5.2022 2 РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ Сливен средно офис пакет
451 18.4.2022 18.5.2022 2 УПРАВИТЕЛ Сливен висше офис пакет
453 19.4.2022 19.5.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
454 19.4.2022 27.5.2022 2 ТЕХНОЛОГ Сливен висше CAD
455 19.4.2022 27.5.2022 2 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР Сливен висше CAD
456 19.4.2022 27.4.2022 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР с.Крушаре основно