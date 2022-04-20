СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 20.04.2022

Бюро по труда-Сливен преди 30 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 23

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

112 01.2.2022 21.4.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно

113 01.2.2022 21.4.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

211 21.2.2022 21.4.2022 10 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен средно/основно

248 02.3.2022 21.4.2022 2 АРМАТУРИСТ Сливен средно/основно

249 02.3.2022 21.4.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен средно/основно

307 17.3.2022 29.4.2022 3 ШОФЬОР ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно

310 17.3.2022 29.4.2022 2 ВОДАЧ МОТОКАР Сливен средно

323 21.3.2022 21.4.2022 2 МАШИНЕН ИНЖЕНЕР Сливен висше английски език Auto CAD

324 21.3.2022 21.4.2022 1 ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОНИКА Сливен висше английски език Auto CAD

325 21.3.2022 21.4.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

335 22.3.2022 29.4.2022 2 ГОТВАЧ Созопол средно

336 22.3.2022 29.4.2022 2 ПОМ.ГОТВАЧ Созопол средно

337 23.3.2022 29.4.2022 5 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен основно

338 23.3.2022 29.4.2022 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ Сливен средно/висше

339 23.3.2022 29.4.2022 1 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Сливен средно

340 23.3.2022 21.4.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно

349 25.3.2022 29.4.2022 2 ФОРМОВЧИК Сунгуларе средно

350 25.3.2022 29.4.2022 2 ЛЕЯР Сунгуларе средно

355 28.3.2022 21.4.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ Сливен средно/основно

359 29.3.2022 29.4.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

374 30.3.2022 29.4.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен средно/основно

375 30.3.2022 29.4.2022 2 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА Сливен средно

384 01.4.2022 27.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

385 01.4.2022 27.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

386 01.4.2022 27.5.2022 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

387 01.4.2022 02.5.2022 2 КОЗМЕТИК Сливен средно

390 01.4.2022 06.5.2022 2 ЗАВАРЧИК с. Тенево средно

395 04.4.2022 21.4.2022 1 ОРГАНИЗАТОР Сливен висше офис пакет

397 04.4.2022 29.4.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

398 04.4.2022 29.4.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

406 05.4.2022 29.4.2022 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА Сливен висше

407 05.4.2022 29.4.2022 6 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

409 06.4.2022 29.4.2022 10 КОМПЛЕКТОВАЧ Сливен средно

411 07.4.2022 29.4.2022 2 МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ Сливен средно/основно

412 07.4.2022 29.4.2022 2 МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР Сливен средно

413 07.4.2022 29.4.2022 2 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно

423 08.4.2022 29.4.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

424 08.4.2022 30.5.2022 2 ФРИЗЬОР Слънчев бряг средно

425 11.4.2022 13.5.2022 2 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно

426 11.4.2022 13.5.2022 1 МАШИНИСТ ГРЕЙДЕР Сливен средно/основно

427 11.4.2022 13.5.2022 1 МАШИНИСТ БАГЕР Сливен средно/основно

429 10.4.2022 10.5.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСОВАНЕ Сливен средно

430 10.4.2022 10.5.2022 1 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР Сливен средно

435 13.4.2022 20.5.2022 3 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО Сливен средно

436 13.4.2022 20.5.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно

441 14.4.2022 09.5.2022 2 СЛАДКАР Сливен средно

442 14.4.2022 09.5.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно

443 14.4.2022 09.5.2022 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно

444 14.4.2022 09.5.2022 2 ПЕКАР Сливен средно

446 15.4.2022 21.4.2022 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ Трапоклово висше

447 15.4.2022 09.5.2022 5 РАБОТНИК ПОЛАГАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ Сливен основно

448 15.4.2022 06.5.2022 1 КАСИЕР Сливен средно

449 18.4.2022 18.5.2022 2 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ Сливен висше офис пакет

450 18.4.2022 18.5.2022 2 РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ Сливен средно офис пакет

451 18.4.2022 18.5.2022 2 УПРАВИТЕЛ Сливен висше офис пакет

453 19.4.2022 19.5.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

454 19.4.2022 27.5.2022 2 ТЕХНОЛОГ Сливен висше CAD

455 19.4.2022 27.5.2022 2 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР Сливен висше CAD

456 19.4.2022 27.4.2022 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР с.Крушаре основно