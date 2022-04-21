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На Велики четвъртък кметът Стефан Радев се включи с деца от Сливен в работилницата за боядисване на яйца

21 април 2022 12:40, Връзки с обществеността
Излъчване: Община Сливен преди 39 минути, брой четения: 26
Стефан Радев - Великден

Много деца се включиха в работилница за боядисване на великденски яйца на Велики четвъртък пред сградата на Община Сливен. Към тях се присъедини и кметът Стефан Радев. Специалисти от културни институти демонстрираха различни техники за боядисване, украсяване и аранжиране. Яйцата, осигурени от Община Сливен, са над 1 500.

Със своите идеи се включиха Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, Национален музей на текстилната индустрия, Художествена галерия „Димитър Добрович“, Късноантична и средновековна крепост „Туида“, Профилирана гимназия по хотелиерство и туризъм „Акд. Неделчо Неделчев“, Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс – Сливен и Младежки дом – Сливен.

 

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------Стефан Радев---
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