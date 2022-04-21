Кметът Стефан Радев се включи с деца от Сливен в работилницата за боядисване на яйца

Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 46 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 46

Много деца се включиха в работилница за боядисване на великденски яйца на Велики четвъртък пред сградата на Община Сливен. Към тях се присъедини и кметът Стефан Радев. Специалисти от културни институти демонстрираха различни техники за боядисване, украсяване и аранжиране. Яйцата, осигурени от Община Сливен, са над 1 500.

Със своите идеи се включиха Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, Национален музей на текстилната индустрия, Художествена галерия „Димитър Добрович“, Късноантична и средновековна крепост „Туида“, Профилирана гимназия по хотелиерство и туризъм „Акд. Неделчо Неделчев“, Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс – Сливен и Младежки дом – Сливен.

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