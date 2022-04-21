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Соня Момчилова оглави СЕМ

21 април 2022 14:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 33
Соня Момчилова

Соня Момчилова е новият председател на Съвета за електронни медии (СЕМ), съобщават от медийния регулатор.

Тя е избрана с 4 гласа за. Момчилова ще заеме поста на 28 април 2022 г., уточняват от СЕМ.

През юли 2021 г. е назначена за члена на СЕМ от президента Румен Радев и е с мандат до 2027 г.

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