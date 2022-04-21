Соня Момчилова оглави СЕМ

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 33

Соня Момчилова е новият председател на Съвета за електронни медии (СЕМ), съобщават от медийния регулатор.

Тя е избрана с 4 гласа за. Момчилова ще заеме поста на 28 април 2022 г., уточняват от СЕМ.

През юли 2021 г. е назначена за члена на СЕМ от президента Румен Радев и е с мандат до 2027 г.