22 АПРИЛ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 11 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 6

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"Моят дом, моята родина, моята планета Земя - да ги пазим чисти, красиви, вечно зелени, вдъхващи ни живот и надежда!"

Това послание отправиха учениците от 2. "а" клас по случай Деня на Земята - 22 април.

Второкласниците вложиха много старание и отношение и изработиха отлично своите проекти. Сред тях са плакати, макети, табла и рисунки.