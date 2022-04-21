"Великденска забава"

ДГ "Детски рай" преди 34 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 34

През страстната седмица, дни преди Великден атмосферата в група „Щурчета“ бе празнична, а настроението - щуро. Пеехме, танцувахме, рецитирахме и преди всичко се забавлявахме. Не пропуснахме и да боядисаме яйчица .

Скъпи родителки и близки, приемете нашия поздрав за предстоящия празник, който подготвихме с децата с много труд и голямо желание.

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