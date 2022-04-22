9 държави, включително България, ще поискат помощ от ЕС за бежанците от Украйна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 38

Чехия, България, Румъния, Полша, Унгария, Словакия и трите балтийски държави ще търсят финансова помощ от Европейския съюз за грижите за украинските бежанци, се казва в изявление на чешкия вицепремиер Иван Бартош. Страните постигнаха консенсус по 14 мерки, които ще представят заедно, за да започнат диалог с Европейската комисия за промяна на действащите правила.

Смята се, че около пет милиона украинци са напуснали страната си след руската инвазия. Чехия досега е издала над 300 000 временни визи на украинци./БНР