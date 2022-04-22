Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

9 държави, включително България, ще поискат помощ от ЕС за бежанците от Украйна

22 април 2022 12:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 38
Бежанци

Чехия, България, Румъния, Полша, Унгария, Словакия и трите балтийски държави ще търсят финансова помощ от Европейския съюз за грижите за украинските бежанци, се казва в изявление на чешкия вицепремиер Иван Бартош. Страните постигнаха консенсус по 14 мерки, които ще представят заедно, за да започнат диалог с Европейската комисия за промяна на действащите правила.

Смята се, че около пет милиона украинци са напуснали страната си след руската инвазия. Чехия досега е издала над 300 000 временни визи на украинци./БНР

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: Wikimedia Commons

« предишна


 