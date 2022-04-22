Сливен, кратки вечерни новини, 22.04.2022 г., петък

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

Сливенски сеца получиха награди в конкурса „Възкресение Христово“ 2022.

Сливналия спечели рекордния джакпот от 11,7 милиона, той е пуснал фиш за 1,20 лв.

Пожар горя в района на комплекс „Печ“ в Сливен – огънят е тръгнал от аспирацията на заведението в партерния етаж на комплекса.

Състезание по безопасно управление на велосипед, редене на пъзели с пътни знаци и запознаване с правилата за движение са част от мероприятията на проведеното вчера занятие в ОУ „Найден Геров” в сливенското село Гавраилово.

Отборът на ОУ „Братя Миладинови“ е големият победител от 8-ия пролетен футболен турнир.

Много деца се включиха в работилница за боядисване на великденски яйца на Велики четвъртък пред сградата на Община Сливен.

На 02.06. от 19:00 ч. зала „Сливен“ ще посрещне Михаил Билалов в една романтичната комедия „Разделям двойки по домовете”.