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ООН обвини Русия във военни престъпления

22 април 2022 17:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 31
ООН @Wikimedia Commons

ООН обвини Русия в действия в Украйна, които са - цитат - "еквивалентни на военни престъпления". Това съобщи върховният комисар по правата на човека Мишел Бачелет, цитирана от Ройтерс.

„Руските въоръжени сили безразборно обстрелваха и бомбардираха селища, убивайки цивилни и разрушавайки болници, училища и друга цивилна инфраструктура“, каза Бачелет. Наблюдателите на организацията потвърдиха над 5200 цивилни жертви от началото на войната, почти всички в райони, контролирани от украинското правителство. Само 8 процента са в района на сепаратистки републики в Донбас./БНР

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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