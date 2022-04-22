ООН обвини Русия във военни престъпления

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 31

ООН обвини Русия в действия в Украйна, които са - цитат - "еквивалентни на военни престъпления". Това съобщи върховният комисар по правата на човека Мишел Бачелет, цитирана от Ройтерс.

„Руските въоръжени сили безразборно обстрелваха и бомбардираха селища, убивайки цивилни и разрушавайки болници, училища и друга цивилна инфраструктура“, каза Бачелет. Наблюдателите на организацията потвърдиха над 5200 цивилни жертви от началото на войната, почти всички в райони, контролирани от украинското правителство. Само 8 процента са в района на сепаратистки републики в Донбас./БНР