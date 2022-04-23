Прекъсване водоподаването на част кв."Даме Груев"

ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 25

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 23.04.2022г.(събота) 08.30ч. до 14.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Даме Груев"– в района на ул."Дели Ради" и бул."Хаджи Димитър".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.